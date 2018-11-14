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MasterChef haftanın finalinde olay: Murat neden elendi? İşte MasterChef'te yaşananlar

MasterChef haftanın finali olaylı geçti. Belirlenen 3 eleme adayı elenmedi haftanın sonunda MasterChef'e yarışmanın öne çıkan yarışmacısı Murat veda etti. Peki; MasterChef son bölümde neler yaşandı? MasterChef Murat neden elendi? İşte MasterChef'te yaşananlar...

14.11.2018 - 12:50 | Güncelleme:

MasterChef'te yarışmanın formatı gereği 3 eleme adayı belirleniyor. Belirlenen adaylar arasından bir yarışma 3 jüri üyesinin oyları sonucu yarışmaya veda ediyor. Ancak, geçtiğimiz akşam ekrana gelen ve haftanın finalinin yayınlandığı son bölümde MasterChef'e eleme adayları veda etmedi. MasterChef'in olaylı yarışmacısı MasterChef Murat yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Peki; MasterChef Murat diskalifiye mi oldu? İşte MasterChef'te geçtiğimiz akşam yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE MURAT DİSKALİFİYE EDİLDİ

MasterChef Türkiye'de Kırmızı takımın Döner yarışmasında zorlu bir mücadele verdiği sırada Murat'ın çok konuşup yarışmacılara müdahale etmesi ve Jüri üyeleri ile tartışmaya girmesi sonucunda, jüri üyeleri tarafından alınan ortak karar sonucunda yarışma alanından kovuldu yani diskalifiye edildi.

MASTERCHEF MURAT KİMDİR?

Murat Özdemir, namıdiğer MasterChef Murat Bolu'da 1973 senesinde dünyaya geldi ve 45 yaşında. Yemekteyiz'den sunucu Onur Büyüktopçu'nun sözünü kestiğiiçin kovulan MasterChef Murat o günden beri ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak MasterChef'te Türkiye'nin karşısına çıkan MasterChef Murat aşçılık yapmakta ve hali hazırda bir kız çocuğu babası... Fitness ile ilgilenen ve gezmeyi seven yarışmacı, davranışlarıyla da MasterChef'te sık sık jüri üyeleriyle gerilim yaşıyor.

 

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