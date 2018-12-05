MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı izleyenleri ekrana kilitledi. MasterChef 28. son bölümde yarışmacılar elenmemek için kıyasıya mücadele etti. Eleme sahnesinde ise heyecan doruktaydı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Yemek yarışması MasterChef'te bu hafta rozet yarışı vardı. Hakan ilk rozeti alarak elenmekten kurtuldu.

İkinci rozet için balıklı tartar yapıldı ve yemeği en çok beğenilen isim olan Kerem ikinci finalist oldu. Kerem'de elenmekten kurtulmuş oldu. Kerem'in ardından Uğur, Eslem ve Burcu arasında şeflere yapılan yemek yarışmasını ise Uğur kazandı ve 3. finalist Uğur oldu. Böylelikle son iki isim Burcu ve Eslem oldu.

Son ikiye kalan Burcu ve Eslem'in yanı sıra eleme potasına kalan Meltem arasında oynanan oyunu ise Meltem kazandı ve 4. finalist de Meltem oldu. Sevilen yarışmada son ikiye kalan Burcu ve Eslem arasında ise rozeti kazanan Burcu oldu ve MasterChef'e veda eden isim Eslem oldu.

Ünlü isimler MasterChef Türkiye'de tadım yaptı!

MasterChef Türkiye'de sona doğru gidilirken, final için 3. rozeti alacak ismi ünlüler belirledi. Birbirinden ünlü isimler, MasterChef adaylarının hazırladıkleri yemeklerin tadına baktılar.

MASTERCHEF FİNALE KALAN İSİMLER?

Meltem

Kerem

Burcu

Uğur

Hakan

BÜYÜK ÖDÜL AÇIKLANDI!

MasterChef yarışmasında sona yaklaşılırken büyük jüri yarışmayı kazanacak yarışmacının alacağı ödülü açıkladı. MasterChef jürisi büyük ödülün 100 bin TL olduğunu açıkladı ve kazanan yarışmacının alacağı MasterChef kupasını da gösterdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ