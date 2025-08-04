Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Matt Damon ve Ken Jennings, ödülü bağışladı - Magazin haberleri

        Matt Damon ve Ken Jennings, ödülü bağışladı

        ABD'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının bu haftaki bölümünde; oyuncu Matt Damon ile sunucu Ken Jennings, 1 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi oldu. İkili, kazandıkları para ödülünü bağışladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 13:17 Güncelleme: 04.08.2025 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ödülü bağışladılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Who Wants to Be a Millionaire?’ (Kim Milyoner Olmak İster?) programının bu haftaki bölümünde, Oscar ödüllü oyuncu Matt Damon ile sunucu Ken Jennings birlikte yarıştı. ABC'de yayınlanan program, 4.46 milyon izleyiciye ulaşarak, son 5 yılın en yüksek reytingini aldı.

        Final sorusuna kadar birlikte ilerleyen ikili; "Rüzgarla birlikte ağaç yapraklarının çıkardığı en güzel işitsel etkiyi tanımlayan kelime hangisidir?" sorusuyla karşılaştı. Matt Damon ile Ken Jennings, 1 milyon dolarlık soruya ‘susurrus’ (fısıltı) yanıtını vererek, büyük ödülü kazandı.

        Matt Damon, yarışmadan elde edilen gelirin, gelişmekte olan ülkelerde temiz suya erişim sağlamak amacıyla çalışan Water.org adlı yardım kuruluşuna bağışlanacağını açıkladı.

        Hollywood yıldızı Ege kıyısında
        Hollywood yıldızı Ege kıyısında Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Antalya Müzesi yeniden doğuyor
        Antalya Müzesi yeniden doğuyor
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        Yapay zekaya en fazla maruz kalan meslekler
        Yapay zekaya en fazla maruz kalan meslekler
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Finlandiya'nın başkentinde trafikte sıfır ölüm
        Finlandiya'nın başkentinde trafikte sıfır ölüm
        Cezaevinden çıkıp evi yaktı iddiası!
        Cezaevinden çıkıp evi yaktı iddiası!
        Gayrimenkul Sertifikası'nda halka arz süreci başladı
        Gayrimenkul Sertifikası'nda halka arz süreci başladı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru