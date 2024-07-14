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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Matt Damon ile ailesi Mikonos tatilinde - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Matt Damon ile ailesi Mikonos tatilinde

        Hollywood yıldızı Matt Damon, eşi ve dört kızıyla Mikonos Adası'nda Ege Denizi'nin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 11:47 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:48
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        Hollywood'un ünlü yıldızı Matt Damon ile eşi Luciana Damon, Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda plajda keyifli vakit geçirirken objektiflere yansıdı.

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        53 yaşındaki oyuncu, 19 yıldır evli olduğu eşi ve kızlarıyla birlikte deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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        Yakın zamanda 'Hayali Arkadaşlar' (IF) filminin galasında kırmızı halıda boy gösteren çift, yan yana plaj şezlonglarında dinlenirken ve Ege Denizi'nde eğlenirken görüldü.

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        Hem Matt Damon hem de 47 yaşındaki eşi Luciana Damon, plajda fit görünümleriyle dikkat çekti.

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        Matt Damon, plaja ilk geldiğinde üzerinde gömlek vardı, ardından soyunup güneşlendi ve denizde eğlendi.

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        Matt Damon bir ara çocuklarıyla denizde top oynadı.

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        Alexia (25), Isabella (18), Gia (15) ve Stella (13) adlarında dört kız babası olan Matt Damon, kızlarından birini denizde öperken de görüntülendi.

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        Matt Damon, 2003'te 'Stuck On You' filminin çekimleri sırasında Miami'de kalabalık bir gece kulübünde Luciana ile tanıştığında Alexia dört yaşındaydı. Luciana, Alexia'yı 1998'de, memleketi Arjantin'de yaşarken ilk eşi Arbello Barroso ile birlikteliğinden dünyaya getirmişti.

        Matt ve üvey kızı Alexia yakın bir ilişki içindeler. Alexia, 2009 yılında 'We Bought a Zoo'da Damon ile birlikte rol aldı. Alexia, televizyon ve film sektöründe üvey babasının izinden gidiyor.

        #Matt Damon
        #yunanistan
        #tatil
        #Mikonos
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