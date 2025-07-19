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        Haberler Bilgi Yaşam Mavi gözlü Harry, cips saklayan Draco! Harry Potter filmlerine dair daha önce duymamış olabileceğiniz 10 eğlenceli bilgi!

        Mavi gözlü Harry, cips saklayan Draco! Harry Potter filmlerine dair daha önce duymamış olabileceğiniz 10 eğlenceli bilgi!

        Harry Potter filmleri, sadece büyü ve macera dolu hikayesiyle değil, perde arkasında yaşanan ilginç detaylarıyla da hayranları büyülemeye devam ediyor. Her sahnenin ardında bilinmeyen yaratıcı kararlar, prodüksiyon sırları ve oyuncuların başından geçen komik olaylar gizli. Göz renginden sahne arkası gizliliklere kadar uzanan bu liste, Potter evrenine bambaşka bir pencereden bakmanızı sağlayacak. İşte seriye dair bugüne kadar duymamış olabileceğiniz 10 şaşırtıcı bilgi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 13:30 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:30
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        Mavi gözlü Harry, cips saklayan Draco!
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        Büyücülük dünyasının kapılarını aralayan Harry Potter serisi, yıllardır sadık hayranları tarafından yeniden izlenip keşfediliyor. Ancak bu kez gözler ekranda değil, kameranın arkasında! Film çekimleri sırasında yaşanan, kitapla çelişen ama hayranların pek fark etmediği detaylar var ki şaşırmamak elde değil. Daniel Radcliffe’in göz renginden gizli atıştırmalıklara kadar birçok bilinmeyen sizi bekliyor!

        1. DANIEL RADCLIFFE’İN GÖZLERİ NEDEN MAVİ KALDI?

        Kitaplarda Harry Potter'ın "annesininkiyle aynı" yani yeşil gözleri olduğu sık sık vurgulanır. Ancak Daniel Radcliffe’in yeşil lenslere karşı ciddi bir alerjisi vardı. İlk filmde lens takmaya çalıştı ama gözleri şiştiği için bu fikirden vazgeçildi. Böylece Harry, kitapta değil ama filmde mavi gözlü kaldı.

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        2. TOM FELTON (DRACO) SENARYOYU GİZLEMEK İÇİN CİPS SAKLAMIŞTI

        Tom Felton, provalar sırasında sürekli gizlice atıştırmalık yediği için kostüm tasarımcıları cüppe cebine gizli cepler dikmek zorunda kaldı. Hatta bazen ağzı doluyken sahne çekimlerine yakalandı.

        3. ALAN RICKMAN HEPİNİZDEN ÖNCE SONU BİLİYORDU

        Severus Snape’i canlandıran Alan Rickman, karakterin karmaşıklığını daha iyi oynayabilmesi için J.K. Rowling’den Snape’in hikayesinin sonunu daha ilk filmde öğrendi. Bunu senelerce kimseyle paylaşmadı.

        Bu detaylar kitaplarda var ama filmlerde yok!
        Bu detaylar kitaplarda var ama filmlerde yok!
        Harry Potter evreninin gizli ilham kaynakları!
        Harry Potter evreninin gizli ilham kaynakları!

        4. RUH EMİCİLER, YAZARIN DEPRESYON DÖNEMİNDEN ESİNLENDİ

        Ruh Emiciler (Dementors), J.K. Rowling’in klinik depresyonla mücadele ettiği dönemde yaşadığı duygulardan ilhamla yaratıldı. Yazar, onları “ruhun içini emen” bir varlık olarak betimlemişti.

        5. HERMIONE’NİN DİŞLERİ ASLINDA BÜYÜK OLACAKTI

        İlk filmde Hermione’ye, kitapla uyumlu olması için büyük takma dişler yapıldı. Ancak Emma Watson bu dişlerle konuşmakta zorlandığı için fikirden vazgeçildi ve dişler doğal bırakıldı.

        6. NEVILLE'IN OYUNCUSU 7 FİLMDE FİZİKSEL OLARAK DEĞİŞTİ

        Matthew Lewis (Neville Longbottom), ilk filmde dişleri ve kulakları yapay protezle oynadı. Ancak ergenlikteki değişimi o kadar etkileyiciydi ki ilerleyen filmlerde bu protezlere gerek kalmadı.

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        7. BİRÇOK OYUNCU GERÇEKTEN OKUL GİBİ DERS ALDI

        Filmdeki çocuk oyunculara set dışında da düzenli olarak ders verildi. Hatta sahnelerin arasında ders yapmaları için özel sınıflar kuruldu.

        8. DANIEL RADCLIFFE'İN 80'DEN FAZLA ASASI VARDI

        Setteki sahnelerde bazı asalar kırıldığı ya da hasar gördüğü için Daniel Radcliffe’e yaklaşık 80’den fazla asa üretildi. Özellikle aksiyon sahnelerinde bunlar sık sık değiştiriliyordu.

        9. HEDWIG ASLINDA BİRDEN FAZLA BAYKUŞTU

        Harry’nin sadık baykuşu Hedwig’i oynayan hayvan, aslında altı farklı baykuştu. Çünkü her birinin farklı görevlerde uzmanlaşmış eğitimi vardı.

        10. YASAK ORMAN GERÇEKTEN STÜDYONUN İÇİNDEYDİ

        Yasak Orman sahneleri dev bir stüdyo içinde inşa edildi. Bazı ağaçlar 9 metreden daha uzundu ve yapay sis makineleriyle orman havası yaratıldı.

        Fotoğraf kaynak: IMDb

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