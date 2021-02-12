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HaberlerTelevizyonMazhar, Ramo'yu öldürmek için harekete geçiyor! Ramo yeni bölüm tanıtım
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Mazhar, Ramo'yu öldürmek için harekete geçiyor!

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Ramo'nun bu akşam ekrana gelecek 32. bölümünde Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel'e ait olduğunu gösteriyordur. Mazhar, patronlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir. Ramo, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

Mazhar, Ramo'yu öldürmek için harekete geçiyor! Ramo yeni bölüm tanıtım
HABERTURK.COM

Ramo'nun bu akşam ekrana gelecek 32. bölümünde Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel'e ait olduğunu gösteriyordur. Ramo, ailesini bile dinlemeden her yerde Sibel'e ait bir iz arıyordur. Ramo'nun her eylemi İstanbul'un büyük patronlarını biraz daha rahatsız eder. Mazhar, patronlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte Ramo'nun 32. Bölüm Tanıtımları;

Ramo'nun 32. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

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