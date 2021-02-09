Ramo dizisi Cuma günü 31. son bölümü ile ekrana gelmiş ve heyecan dolu bir bölümü geride bırakmıştı. İşte şimdiden merakla beklenen Ramo 32. yeni bölüm fragmanı...

"SİBEL ÖLMEDİ DİYORUM!"

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun merakla beklenen 32. bölüm tanıtımı yayınlandı. Sibel'in öldüğüne inanmayan Ramo'nun öfkeli hali dikkat çekerken, yapacağı hamleler heyecanla bekleniyor.

RAMO'DA NELER OLDU?

Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan saldırıdan sonra Sibel, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Sibel'in yaşaması için acil kan bulunması gerekiyordu. Aranan kanı bulmak için yalnızca 2 saati olan Ramo büyük bir çaba gösterirken, Mazhar'dan aldığı bir bilgiyle başka bir zor durumun içine düştü. Sibel için aranan kanın Nehir'de olduğu ortaya çıktı. Nehir'in ise Sibel'e kan vermek için Ramo'ya tek bir şartı vardı; kanına karşılık Ramo'nun kendi canını vermesi. Nehir ile anlaşma yapan Ramo, düğün gününde olanların sorumlusunu bulmak için harekete geçti. Saldırıyı Korkut'un yaptığını öğrendikten sonra, Mazhar'dan tüm masayı toplamasını istedi.

Toplantıda Ramo, Korkut'tan hesap sorarken, Korkut'un da elinde Ramo'ya karşı kullanabileceği büyük bir kozu vardı. Korkut, Taner'i öldürenin Ramo olduğunu söyleyerek büyük bir bomba patlattı. Mazhar artık Ramo'ya karşı büyük bir öfke duyuyordu. Ramo, Nehir'e verdiği sözü tutarak canını vermek için karşısına çıktı ancak Nehir, tetiği çekemedi. Yaralı halde hastanede yatan Sibel'e ise tuzak kuruldu. Hemşire ve hasta bakıcı kılığında odaya giren iki kişi, Sibel'i bayılttıktan sonra odaya bomba yerleştirdi. Patlama sonrasında sevdiği kadını kaybetmenin acısıyla sarsılan Ramo, izleyicileri de derinden etkilemeyi başardı. Tüm bu yaşananlara kimin sebep olduğu ve bundan sonra Ramo'nun neler yapacağı merak uyandırdı.