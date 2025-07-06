MEB, öğretmenler için yapay zeka destekli eğitim rehberi hazırladı

Yapay zeka araçlarına etkili komut (prompt) verme tekniklerini, örnekler ve sadeleştirilmiş dille açıklayan rehber, uygulamalı akışlar, farklı ders alanları için geliştirilen özgün komut örnekleri ve eğitimde kullanılabilecek güncel yapay zeka platformlarını içeriyor.

Yapay zeka destekli öğrenme süreçlerinin etkin kullanılmasını destekleyen rehber, öğretmenler için kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla etkileşimli olarak hazırlandı.

Rehberde, yazılan komutun çerçevesini oluşturmaya yönelik modeller, temel komut verme adımları, etkili komut yazmanın püf noktaları ve komut vermede çeşitli yaklaşımlara yer verildi.

Bununla birlikte eğitimde kullanılan yapay zeka destekli uygulamalar aracılığıyla tasarlanan ders içeriklerinden daha yüksek verim sağlanması ve öğretmenler ile öğrencilerin beklentilerine uygun içerik üretimi için geliştirilen 8 farklı komut formülü de rehberde detaylı olarak ele alındı.

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YAPAY ZEKA ARAÇLARININ BİLİNÇLİ KULLANIMI HEDEFLENİYOR

"Yapay Zeka ve Eğitim: Öğretmenler İçin Uygulamalı Prompt Mühendisliği ve Üretken Araçlarla Yenilikçi Öğrenme Stratejileri" rehberinde eğitimde kullanılan yapay zeka araçları, kullanım alanlarına göre kategorize edilerek "planlama ve etkili içerik üretimi", "öğretme ve öğrenme etkinlikleri tasarımı", "araştırma ve veri analizi" ile "ölçme, değerlendirme ve geri bildirim süreçlerini güçlendirme" başlıkları altında örneklendirildi.