Mehmet Ali Nuroğlu daha öncelerde başarılı projelerde yer edinerek adını sıkça duyurmuştu. Şimdilerde 24 Kasım pazar günleri yayın hayatına başlayan Güvercin adlı dizide yer almaya başladı. Dizinin başrolünü üstlenen Mehmet Ali Nuroğlu izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte Mehmet Ali Nuroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Tüm sorularınız cevabı haberimizde...
Mehmet Ali Nuroğlu kimdir?
7 Eylül 1979, (40) İstanbul' da dünyaya gelen ünlü oyuncu, Tiyatro ve sinema oyuncusudur. boyu 1,78 cm. kilosu 77 kg'dır. aslen İstanbulludur. Mehmet Ali Nuroğlu eğitim hayatı ve iş hayatı ODTÜ felsefe bölümünde üç yıl eğitim görmesinin ardından burayı bırakarak Hacettepe üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. Daha okul bitmeden Devlet tiyatroları genel Müdürlüğü'nün sahnelediği oyunlarda görev aldı. Bu sıralarda Semih Sergen'in asistanlığı yaptı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya dizisinde oynamak amacıyla İstanbul'a geldi. 12 eylül öncesi döneminin farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı dizide, devrimci Mehmet karakterini canlandırdı. Daha sonra Zincirbozan filminde ise Reis lakaplı Ülkücü bir genci canlandırmıştır. Daha sonra aynı ekiple Kurtuluş savaşını anlatan kırık kanatlar dizisinde rol aldı.
Mehmet Ali Nuroğlu oynadığı diziler
- Yuvadan Bir Kuş Uçtu (2003)
- Çemberimde Gül Oya (2004) - Mehmet
- Kırık Kanatlar (2005) - Teğmen Nevzat
- Vurgun (2008) - Tayfun
- Ayrılık (2009) - Spartak
- Ömre Bedel (2009) - Erdem
- Uçurum (2012) - Adem
- Tatar Ramazan (2013)
- Güzel Köylü (2014) - Kaan Yontar
- Çanakkale Yüzyıllık Mühür (2016)
- Sen Anlat Karadeniz (2018) - Vedat Sayar
- Güvercin (2019-) - Kenan
Mehmet Ali Nuroğlu oynadığı sinema filmleri
- Cenneti Beklerken (2005) - Şehzade Yakup
- Umut Adası (2006) - Çetin
- Peri Tozu (2007) - Cem
- Zincirbozan (2007) - Mehmet
- Başka Semtin Çocukları (2008) - Semih
- Nokta (2008) - Ahmet
- Sonsuz (2009) - Remzi
- Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2011) - Bora
- Kusursuzlar (2013) - Ferit
- Kış Uykusu (2013) - Otel müşterisi Timur
- Rüya (2016) - Yaren
Mehmet Ali Nuroğlu özel hayatı
Çiçek Nuroğlu ile 2011 yılından beri halen evlidir.
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