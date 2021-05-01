"EVLİLİK" SORULARINA YANIT

Sözen, muhabirlerin, "Harun Bey ile çok uzun bir süredir birliktesiniz. Etrafınızdaki arkadaşlarınız evlendi. Sizin böyle bir düşünceniz var mı? Harun Bey ile hiç bu konuları konuşuyor musunuz?" sorularını da cevapsız bırakmadı.

Melisa Sözen, konuyla ilgili, "Biz çok mutluyuz böyle. Her şey yolunda gidiyor. Sizler doğal olarak soruyorsunuz ama biz şu an için böyle mutluyuz. İnsanlar evliyken de mutludur, evli değilken de mutludur. İki insanın ne kadar anlaştığı ve birlikteyken ne kadar huzurlu olduklarıyla alakalıdır bence" açıklamasını yaptı.