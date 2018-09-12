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Özlem Süer yeni koleksiyonu ile ilgili olarak "Modanın çoklu sanatsal kimliğine yine performatif bir şekilde yaklaşacak performansımızda doğallığa, çoklu uyuma, farklı kimliklerin bir araya gelerek oluşturduğu iyileştiren çoğulluğa değindik…" diye konuştu.