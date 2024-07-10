Merih Demiral'a ceza sonrası müzedeki 'Bozkurt' heykeline ilgi arttı

"TÜRKLER İÇİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ercan Yalçın, "Lahey Adalet Divanı bu davanın temsili olarak Mustafa Kemal Paşa'ya bir tunç bozkurt heykelini hediye ederek altına da 'Lahey Adalet Divanı hatırasıdır' diye bir not düşmüştür. Lahey Adalet Divanı'nın böyle bir heykeli vermiş olması aslında Türklere karşı yapılmış bir temsiliyet içermektedir. 'Bozkurt'un Türklerin simgesel bir değeri olma ehemmiyetini burada da ortaya koymuştur" diye konuştu.