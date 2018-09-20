Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen AB gayriresmi liderler zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, herhangi bir kararın alınmayacağı bu zirvede gündemdeki iki konudan birinin Brexit olduğuna işaret etti.

Bu konudaki müzakerelerde önemli bir döneme girildiğini, bu akşam İngiltere Başbakanı Theresa May’ın kendilerini bilgilendireceğini, yarın da bu konuda görüşmeler yapılacağını ifade eden Merkel, "İyi bir atmosferde, birbirimize karşı büyük saygının olduğu ve belirli alanlarda çok yakın işbirliğinin mümkün olabileceği bir çıkışın olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, yakın işbirliği yapılacak alanlar konusunda iç ve dış güvenliği örnek gösterdi.

Zirvede görüşülecek diğer bir konunun ise göç olduğunu belirten Merkel, bu konuda AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada AB’nin dış sınırlarının korunmasına ve AB’nin sınır koruma ajansı FRONTEX’in genişletilmesine ilişkin sunduğu önerilerin önemli olduğunu kaydetti.

Merkel ayrıca, Almanya'da aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Hans-Georg Maassen'in görevinden alınarak İçişleri Bakanlığında müsteşarlık görevine getirilecek olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Almanya'da koalisyon hükümetinde yer alan üç partinin genel başkanının dün bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdiğini ve Anayasayı Koruma Teşkilatında başkanlık yapan kişiye koalisyondaki tüm partilerin güven duyması gerektiği konusunda anlaştıklarını ifade eden Merkel, "Bu güven, koalisyonun bazı kesimlerinde yoktu." diye konuştu.

Merkel, toplantıda bu yüzden Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maassen'in gelecekte artık bu alandan sorumlu olmamasına karar verildiğini belirterek, bunun doğru ve önemli bir karar olduğunu kaydetti.

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