- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
5 Martta Merkür Balıkta geri harekete başlıyor. Bilinçdışı ile bilinçaltı arasında haberci görevi yapan Merkürün retrosunda rasyonel ifadelerde sorunlar açığa çıkabilir. İletişim sorunları, akılla açıklanamayan olaylar, düşüncesiz tutumlar gelişebilir. Sezgisel düşünce ve ifadede artış olası. Ayrıntılı düşünmeyi gerektiren, uzun vadeli işlerde sorunlar yaşanabilir. İfadelerimizde hayalperest söylemler artarken, fikirler gerçekçilikten uzaklaşabilir.
Merkür Balık'tayken objektif algı özelliği azalırken, akılla anlaşılamayan gerçeklere odaklanırız. Retro başladığında ise odağımız bütünüyle iç dünyamız olur. Kendimizi bilinçaltının sonsuzluğunda buluruz. Yön tayin etmekte sorun yaşadığımız için soyut alanda kaybolmuş hissederiz. Bu süreçte yapılması gereken sezgisel farkındalığa odaklanmaktır. Ruhun ifadesinin yeryüzünde yaratıma dönüşmesi adına çabamızı içsel dünyamızı anlamaya yoğunlaştırmalıyız. Rüyaların, hayallerin, sezişin önem kazandığı günlerden geçiyoruz.
Odağımız bilinçdışı farkındalık olursa rahat ederiz. Günlük hayatın gereklerini yerine getiren motor hareketlerimiz kendiliğinden yolunu bulacaktır. Hayallere ve yenilenen hedeflere odaklanmak, yaratıcı düşünceyi tetikleyen faaliyetler içinde olmak süreci anlamlı kılar. Retro bitince zihin ve beden hayal ettiklerimizi yaratmak için ihtiyaç duyduğu motivasyonu kazanmış, bilgi birikimini yapmış ve öznel ihtiyaçlarını tespit etmiş olacaktır.
5-28 Mart tarihlerinde süren retroda analitik düşünmekte zorlanacağız. Başkalarının fikirlerinden etkilenebilir, incelemeden karar verebiliriz. Yalan ifadeler, kandırma, yolsuzluk artabilir. Sürrealist tutumlarla, ideallerine yoğunlaşma çabası birbirine karıştırılmadan, öznel sürecimizi gözetmeliyiz. Kendi gerçeğimize odaklanmalıyız; bu yolla ayırt edici işaretleri kolay kavrar ve öz benliğimizin tasarruflarını yerine getirebiliriz.
MERKÜR GERİLEMESİ KOÇ BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
Toplumsal bilinirlik, statü konularında sizi sınırlayan konulardan kaçmak adına iş, üretim ve borçlanma konularında risk almayın. Retro boyunca içsel karmaşa, şüphe gerçeklerden kaçma arzusu artacaktır. Bağımlılıklara karşı tedbirli olun, aşırı risk almayın. Zihinsel dengeyi korumak adına sevdiğiniz işlerel, manevi konularla meşgul olun.
MERKÜR GERİLEMESİ BOĞA BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
Yabancılar, yurtdışı, hukuki konular ve uzmanlık alanlarınızda size yük gelen konulardan kaçmak adına, gereksiz riskler almayın, uzun vadeli borçlanmalardan sakının. Retro süresince hedefsizlik, gerçekçi olmayan gelip geçici hedeflerden kaçının. Sizi karmaşaya ve yanılgıya sürükleyecek arkadaşlara karşı tedbirli olun.
MERKÜR GERİLEMESİ İKİZLER BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
Kriz yönetimi, ortak gelirler, finansal konularda çalışıp değer yaratmak yerine kısa yollara başvurmayın. Retro süresince kariyer alanında bütünü görmeden hareket etmeyin. Hayalperest tutumlardan kaçının. Anlaşmaları sözleşmeleri iyice okuyup imzalayın. Güç, statü ve görünüş saplantısından kaçının, kendinizle barışık olun.
MERKÜR GERİLEMESİ YENGEÇ BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
İlişkilerdeki artan baskılardan kaçmak adına bilmediğiniz konularda risk almayın. Dar görüşlü tutumlar, aşırı güvenli alanda kalma arzusu ve kendi realitenize uymayan hayalperest tutumlar zarar verir. Retro süresince melankolik duyguların sizi aşağı çekmesine izin vermeyin. Uzmanlık gerektiren işlerde akıl danışın. Problemlerin çözümü göründüğünden zor ve uzun sürebilir.
MERKÜR GERİLEMESİ ASLAN BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
Disiplinle çalışmak ve rutin dahilinde ilerlemek zor geldiği için kısa yollara sapmayın. Ertelenmiş sağlık ve iş konularına odaklanın. Kafa karışıklığı yönsüzlük duygusu artsa da üretim içinde olmaktan vazgeçmeyin. Retro süresince üstünü örttüğünüz sezgiler yeniden filizleniyor. Kaygı yapmadan özünüze dönüp içsel hedefleri yenileyin. Aşırı harcama yapmaktan, riskli yatırımlardan kaçının.
MERKÜR GERİLEMESİ BAŞAK BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
Bir süredir iç dünyanızda yaşanan karmaşadan kaçmak adına ilişkilerde yanlış kararlar vermeyin. Yaratıcı becerilerinizi açığa çıkarmak adına yoğun baskıya maruz kalıyorsunuz. Retro süresince baskıdan kaçmak adına yanlış sözler verirseniz uzun vadede zararlı çıkarsınız. Olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandıralabilirsiniz. Riskli yatırımlardan kaçının.
MERKÜR GERİLEMESİ TERAZİ BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
İçsel sorumluluklardan kaçmak ve yaşam alanınızı organize etmek yerine, kısa yollara sapmayın. Ailevi konularda artan hassasiyetler zihin beden dengenizi bozabilir. Size anlamlı gelmeyen iş ve uğraşlardan uzak durun. Sağlığınıza özen gösterin. Günlük rutinler ve iş konularında uzun vadeli borçlardan, riskli projelerden kaçınmak faydalı olur.
MERKÜR GERİLEMESİ AKREP BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
Hedeflerinizi, iletişim biçiminizi dönüştürmektense kısa yollara kaçarsanız uzun vadede gizler açığa çıkabilir. Retro boyunca çelişkiler, yanılsamalar, yönsüzlük duyguları yoğun olabilir. Romantik konularda tedbir önemli. Zevk ve eğlenceye aşırı düşkünlük, riskli yatırımlar, bağımlılıklar konusunda tedbir almakta fayda var.
MERKÜR GERİLEMESİ YAY BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
Değer yaratmak ve üretmek ve finansal konularda tutarlı olmak adına baskı altındasınız. Bu baskıdan kaçmak için riskli işlere, anlaşmalara girişmeyin. Retro boyunca sklınız ve duygularınız çatışabilir. Kendinizi analiz etmek, psikolojik sorunlara çare bulmak adına riskli tutumlardan kaçının. Ailevi konularda hassasiyetler olabilir. Bedeninize özen gösterin. Sağlık ve kilo sorunları için radikal çözüm aramayın.
MERKÜR GERİLEMESİ OĞLAK BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
Aşırı sorumluluk alma ve işleri delege etmeme nedeniyle zorlanıyorsunuz. Olayları arzularınıza göre idare etmek için başkalarını yanlış yönlendirmeyin. Pratik olmayan düşünceler; sürekli değişen hedefler sizi ve etrafı yoracaktır. Retro süresince zihinsel kısır döngü içinde kalabilirsiniz. Aşırı yorulma kaynaklı zihinsel dağınıklık olası. Öze dönüp bireysel hedeflerinizi gözden geçirin. Ruh beden dengesini sağlamak adına kişisel gelişime yoğunlaşın.
MERKÜR GERİLEMESİ KOVA BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
Günlük rutinlerde özgür olmak adına yanlış yatırımlara yönelmeyin. Kendiniz için uygulanabilir hedefler koyun. Retro boyunca olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandiralabilirsiniz. Öz değer, özgüven konularında hassasiyetler açığa çıkabilir. Madde ve mananın dengelenmesi ihtiyacı artıyor. Aşırı harcamadan, riskli yatırımlardan kaçının.
MERKÜR GERİLEMESİ BALIK BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
Bireysel hedefleriniz dönüşüyor, sosyal çevre değişikliğine ihtiyacınız var. İş ve kariyer konularında sağlıklı karar vermek için olayları bütüncül değerlendirin. Retro boyunca kimlik gelişiminize engel olan soyut kavramlar artabilir. Hayalpereset tutumlarınızla kendinizi ve etrafı kandırabilirsiniz. Güvenli alanda kalmak ve risk almamak adına yanlış kararlar verebilirsiniz. Üretim içinde olmak önemli.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.