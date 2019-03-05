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MERKÜR GERİLEMESİ YAY BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?

Değer yaratmak ve üretmek ve finansal konularda tutarlı olmak adına baskı altındasınız. Bu baskıdan kaçmak için riskli işlere, anlaşmalara girişmeyin. Retro boyunca sklınız ve duygularınız çatışabilir. Kendinizi analiz etmek, psikolojik sorunlara çare bulmak adına riskli tutumlardan kaçının. Ailevi konularda hassasiyetler olabilir. Bedeninize özen gösterin. Sağlık ve kilo sorunları için radikal çözüm aramayın.