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Aslında hiçbir gezegen geri hareket etmez hatta yavaşlamaz bile. Dünyamız güneş etrafında diğer gezegenlerden farklı bir hızla döndüğü için, biz dünyadan baktığımızda o gezegenin yavaşladığını, durduğunu ve gerilediğini görmüş gibi oluruz. Merkür, hızlı hareket ettiğinden, diğer gezegenlere göre daha sık bu pozisyona girer. Senede 3 veya bazen 4 kez geri gider gibi görünür.