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        Haberler Yaşam Mersin'de fotokapanla vaşak görüntülendi

        Mersin'de fotokapanla vaşak görüntülendi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak fotokapanla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:57
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        Mersin'de fotokapanla görüntülendi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanda dolaşan bir vaşağın görüntüsü, fotokapanla kaydedildi.

        Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kozağacı bölgesinde kurulan fotokapanın görüntülerinin periyodik olarak incelendiği belirtildi.

        Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Kozağacı Şefliği ekiplerinin incelemesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılardan vaşağın bölgeden geçtiği belirlendi.

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        #vaşak
        #Mersin
        #fotokapan
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