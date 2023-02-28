Zor günlerden geçtiklerini dile getiren Demir, "Herkes çok büyük travmalar yaşıyor ama çocukların bu konuda biraz daha desteğe ihtiyacının olduğunu düşündüğümüz için böyle bir yola girdik. İnşallah çocukların gözlerinde bir ışık olmayı, onları mutlu etmeyi başarırız. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.