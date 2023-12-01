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        Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Mersin Maratonu'na katılacak

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi oyuncuları, 5. Uluslararası Mersin Maratonu kapsamındaki halk koşusuna katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:20 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:32
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Mersin Maratonu'na katılacak
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi oyuncuları, 5. Uluslararası Mersin Maratonu kapsamındaki halk koşusuna katılacak.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, "Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla 10 Aralık'ta yapılacak koşuya basketbol takımı oyuncuları da kayıt yaptırdı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen takımın başantrenörü Can Sevim, belediyenin spor konusunda özverili çalışmalar yaptığını belirtti.

        Organizasyonun kent için önemli olduğunu aktaran Sevim, "Spor hepimiz için çok önemli ve kendimizi iyi hissetmek, daha zinde ve sağlıklı olmak için yapmamız gerekiyor. Herkesin yapabileceği koşmak gibi bir olayın bu şekilde organize edilmiş olması, gerçekten halkımız için çok yararlı olacaktır." ifadesini kullandı.

        Oyuncularından Yiğitcan Turna da Mersin'in spor şehri olduğunu belirterek, vatandaşları organizasyona davet etti.

        Dünya Atletizm Birliğince "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan maratonda, 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu ile paten yarışı yer alacak.

        Sporcuların, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılım için kota alabilecekleri maratonun kayıtları 6 Aralık'ta son bulacak.

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        Galeri

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