Tarsus'ta terör operasyonu; 4 gözaltı

MERSİN'inTarsus ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve geçmiş yıllarda örgütün sokak eylemlerine katılan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü paylaşımlar yapan ve geçmiş yıllarda ilçede gerçekleştirilen sokak eylemlerine katılan 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile 1 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.