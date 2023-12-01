Tarsus'ta terör operasyonu; 4 gözaltı
MERSİN'inTarsus ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve geçmiş yıllarda örgütün sokak eylemlerine katılan 4 şüpheli gözaltına alındı.
MERSİN'inTarsus ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve geçmiş yıllarda örgütün sokak eylemlerine katılan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü paylaşımlar yapan ve geçmiş yıllarda ilçede gerçekleştirilen sokak eylemlerine katılan 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile 1 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.