Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Alacak nedeniyle kadın tekstilciyi vurup, boğazını kesen şüpheli tutuklandı

        MERSİN'dealacağı nedeniyle tartıştığı tekstilci Hülya Kırmızı'yı (49) tabanca ile vurup, makasla boğazını kesen dikiş makinesi tamircisi Fahri Elmastaş (38), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Kırmızı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alacak nedeniyle kadın tekstilciyi vurup, boğazını kesen şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'dealacağı nedeniyle tartıştığı tekstilci Hülya Kırmızı'yı (49) tabanca ile vurup, makasla boğazını kesen dikiş makinesi tamircisi Fahri Elmastaş (38), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Kırmızı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Olay, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Dikiş makinesi tamircisi Fahri Elmastaş kendisine borcu olduğunu iddia ettiği tekstil atölyesi sahibi Hülya Kırmızı'nın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Elmastaş, bodrum kata indirdiği Kırmızı'yı yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile başından ve göğsünden vurdu. Yere yığılan kadının ölmediğini fark eden Elmastaş, iş yerinde bulduğu makas ile Kırmızı'nın boğazını kesti. Şüpheli kaçarken, Kırmızı ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa sürede yakalanan Elmastaş, jandarmadaki sorgusunda, alacağını tahsil etmeye gittiği sırada yaşanan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elmastaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Hülya Kırmızı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı (2)
        Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı (2)
        GÜNCELLEME - Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ operasyonunda 10 zanlı gözaltına alı...
        GÜNCELLEME - Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ operasyonunda 10 zanlı gözaltına alı...
        Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon
        Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon
        MERSİN'DE PKK/KCK VE FETÖ/PDY YAPILANMASINA OPERASYON
        MERSİN'DE PKK/KCK VE FETÖ/PDY YAPILANMASINA OPERASYON
        Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon
        Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon
        Sıkışan sürücünün yardımına itfaiye yetişti
        Sıkışan sürücünün yardımına itfaiye yetişti