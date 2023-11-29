Alacak nedeniyle kadın tekstilciyi vurup, boğazını kesen şüpheli tutuklandı MERSİN'dealacağı nedeniyle tartıştığı tekstilci Hülya Kırmızı'yı (49) tabanca ile vurup, makasla boğazını kesen dikiş makinesi tamircisi Fahri Elmastaş (38), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Kırmızı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

MERSİN'dealacağı nedeniyle tartıştığı tekstilci Hülya Kırmızı'yı (49) tabanca ile vurup, makasla boğazını kesen dikiş makinesi tamircisi Fahri Elmastaş (38), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Kırmızı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Dikiş makinesi tamircisi Fahri Elmastaş kendisine borcu olduğunu iddia ettiği tekstil atölyesi sahibi Hülya Kırmızı'nın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Elmastaş, bodrum kata indirdiği Kırmızı'yı yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile başından ve göğsünden vurdu. Yere yığılan kadının ölmediğini fark eden Elmastaş, iş yerinde bulduğu makas ile Kırmızı'nın boğazını kesti. Şüpheli kaçarken, Kırmızı ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa sürede yakalanan Elmastaş, jandarmadaki sorgusunda, alacağını tahsil etmeye gittiği sırada yaşanan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elmastaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Hülya Kırmızı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.