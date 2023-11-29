Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı (2)
10ŞÜPHELİGÖZALTINA ALINDI
Mersin'de 150 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 6 PKK/KCK ve 4 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve silah ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.