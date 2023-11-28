Mersin'de kaza yapan tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde dağ yamacına çarpan tır içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

H.Y. idaresindeki 33 AEM 832 plakalı tır, Hacgediği Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dağ yamacına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri H.Y'yi araçtan çıkardı.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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