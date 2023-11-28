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        Sıkışan sürücünün yardımına itfaiye yetişti

        MERSİN´demeydana gelen kazada TIR'da sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin  çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 20:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 21:00
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        Sıkışan sürücünün yardımına itfaiye yetişti
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        MERSİN´demeydana gelen kazada TIR'da sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin  çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

        Kaza, merkez Toroslar ilçesine bağlı Hacgediği Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Yıldırım'ın kullandığı 33 AEM 832 plakalı TIR, mahalleden geçen Arslanköy yolunda kontrolden çıkarak, dağın yamacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR sürücüsü Yıldırım, olduğu yerde sıkıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkışan sürücü Yıldırım için çalışma yapan itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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