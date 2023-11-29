Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın sahibi Prof. Dr. Ayşe Zarakol oldu

        Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın sahibi Prof. Dr. Ayşe Zarakol oldu

        Bu yıl sekizincisi verilen Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın sahibi Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşe Zarakol oldu. Zarakol, "Türkiye'den aldığım bu ödül benim için çok kıymetli. Özellikle Cumhuriyet'in 100'üncü yılında almış olmak beni bundan sonraki uluslararası çalışmalarımda daha da motive edecek" dedi

        demetdemirkir@haberturk.com
        Giriş: 29.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın sahibi belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Koç Üniversitesi’nin 2016 yılından beri bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her yıl takdim ettiği Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın 2023 yılı kazananı 2013 yılından bu yana Cambridge Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü ve Emmanuel College'da siyaset bilimi araştırmacısı olarak görev yapan Prof. Dr. Ayşe Zarakol oldu.

        Ödül bir yıl fen, mühendislik ve tıp; diğer yıl ise iktisadi, idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk alanlarında, evrensel bilgi birikimine üst düzey katkıda bulunmuş 50 yaşını aşmamış bilim insanlarına veriliyor.

        ZARAKOL İNSANİ BİLİMLERE YAPTIĞI KATKILAR NEDENİYLE MADALYAYA LAYIK GÖRÜLDÜ

        Prof. Dr. Ayşe Zarakol, tarihsel sosyoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarının kesişiminde yer alan ve uluslararası sistemde Doğu-Batı ilişkileri, dünya düzen(ler)inin tarihi ve geleceği, modernite ve egemenlik konularındaki kavramsallaştırmaları, yükselen ve gerileyen güçler ve karşılaştırmalı bakış açısıyla Türkiye siyaseti konularına odaklandığı araştırmaları ile insani bilimlere yaptığı yenilikçi ve bütünsel olağanüstü katkıları nedeniyle madalyaya layık görüldü.

        REKLAM

        ARAŞTIRMALARI DÜNYACA İLGİ GÖRÜYOR

        Prof. Dr. Zarakol’un 2022'de Cambridge University Press’ten çıkan ve şimdiden birçok ödüle layık görülen son kitabı Before the West: the Rise and Fall of Eastern World Orders, (Batı Öncesi: Doğu Dünya Düzeninin Yükselişi ve Çöküşü) Avrasya odaklı uluslararası ilişkiler için alternatif bir küresel tarih öneriyor. Prof. Dr. Zarakol bu kitabıyla yeni bir uluslararası ilişkiler tarihini özellikle Batılı uluslararası ilişkiler uzmanlarına anlatmayı hedefliyor. Araştırmaları dünyaca ilgi gören Prof. Dr. Ayşe Zarakol’un Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanmış Yenilgiden Sonra: Doğu Batı ile Yaşamayı Nasıl Öğrendi isimli bir kitabı da bulunuyor. Bu kitapta Türkiye, Japonya ve Rusya’nın Batı ile ilişkileri derinlemesine ve karşılaştırmalı olarak inceleniyor; bu ülkelerin uluslararası sisteme entegrasyonu irdeleniyor.

        "EN BÜYÜK ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR"

        2018 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın kazananı olan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Ayşe Zarakol’un kimsenin sormaya cesaret edemediği sorularla, insani bilimlerin odağında yer alan bazı konularda bambaşka cevaplar arayan, devrimci bir bakış açısıyla tarihe ve günümüze bakmamızı sağlayan çalışmalarının en büyük övgüyü hak ettiğini söyledi.

        ZARAKOL'DAN CUMHURİYETİN 100. YILI VURGUSU

        Prof. Dr. Ayşe Zarakol törende yaptığı konuşmada, “Türkiye’den aldığım bu ödül benim için çok kıymetli. Özellikle Cumhuriyet’in yüzüncü yılında almış olmak çok güzel bir duygu ve beni bundan sonraki uluslararası çalışmalarımda daha da motive edecek” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Prof. Dr. Zarakol, çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Uluslararası ilişkiler tarihi hep Avrupa merkezli ve 17. yüzyıldan başlatılarak anlatılıyor. ABD’de ders görürken anlatılan şeyler bana bir noktada hep eksik ya da yanlış geliyordu. Tezimi bunun üzerine şekillendirdim. Anlattığım şeyin doğru olduğunu göstermek için başka örnekler de eklemek istedim; Türkiye, Rusya, Japonya karşılaştırması böylece ortaya çıktı. O sırada ABD’de sosyoloji kullanarak, tarih kullanarak üç ülkeyi karşılaştıran örnekler çok fazla değildi. Çalışmalarımın devamı olan ikinci kitabım Before the West: the Rise and Fall of Eastern World Orders (Batı Öncesi: Doğu Dünya Düzeninin Yükselişi ve Çöküşü) başlığını taşıyor. Kitap çok sınırlı bir tarih üzerinden açıklama yapıldığına, aslında çok daha geniş bir uluslarası ilişkiler tarihinin mevcut olduğuna odaklanıyor. Bu sebeple çok daha geriden, 13. yüzyıldan başlayan kitap, haliyle hikâyeyi o dönemin büyük güçlerinin coğrafyası olan Asya’dan, Avrasya’dan itibaren ele alıyor."

        "KARŞILAŞTIRMADAN ÖĞRENEBİLECEĞİMİZ ŞEYLER VAR"

        Prof Dr. Zarakol, "Yakın zamana kadar düzenin sürekli büyüdüğü, genişlediği sonunda bütün dünyayı kaplayacağı ve orada tarihin biteceği konuşuluyordu. Uluslararası liberal düzen krize girene kadar zannedilen şey herkesin katılmasıyla bu düzenin tamamen küreselleşeceğiydi – sonrasına ise ‘end of history’ deniyordu. 90’ların yaygın düşüncesi buydu. Çünkü 17. yüzyıldan yakın zamana kadar olan bu hikâye, düzenin genişleyip sadece içindeki büyük güçlerin değişeceğine dair bir hikâyeydi. Ama işin içine Avrasya’yı da katıp daha önce orada var olan uluslararası düzenlere bakarsanız uluslararası düzenin illa büyümesi gerekmediğini, bazen çökebileceğini, kaybolabileceğini, unutulabileceğini de görüyorsunuz. O karşılaştırmadan öğrenebileceğimiz şeyler var" dedi.

        REKLAM

        KOÇ ÜNİVERSİTESİ RAHMİ M. KOÇ BİLİM MADALYASI'NA KİMLER LAYIK GÖRÜLDÜ?

        Prof. Dr. Aydoğan Özcan-2016

        Prof. Dr. Daron Acemoğlu-2017

        Prof. Dr. Metin Sitti-2018

        Prof. Dr. Filiz Garip-2019

        Prof. Dr. Hatice Altuğ-2020

        Prof. Dr. Ali Hortaçsu-2021

        Prof. Dr. Bilge Yıldız-2022

        Prof. Dr. Ayşe Zarakol-2023

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt