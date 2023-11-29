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        Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon

        MERSİN'deterörörgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 07:58 Güncelleme: 29.11.2023 - 08:00
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        Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon
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        MERSİN'deterörörgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 2 aylık takip sonucunda Drone ve Özel Harekat destekli 150 polisin katılımı ile operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; FETÖ/PYD yapılanmasında, örgütün gizli haberleşme sistemlerinden 'Eagle' adlı programı kullanan, ilçe imamı, askeri mahrem imamı, adliye mahrem imamı olarak faaliyet yürüten kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen, ayrıca haklarında örgüt içerisinde BTM, BBTM olarak faaliyet yürüttüğüne dair beyan verilen, örgüt iltisaklı KPSS çalışma evlerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, kullandıkları telefonlar ile örgüt içerisinde gizli haberleşme kapsamında büfe/ankesörlü telefonlardan mahrem imamlarca arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar ile PKK/KCK terör örgütünde geçmiş dönemlerde Suriye'de üst düzey silahlı/ideolojik eğitim alan, yurda illegal bir şekilde gelen bir örgüt mensubu ve örgüt mensubunun Mersin'de saklanmasına yardım edenlerin adreslerinde aramalar devam ederken, operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alınacağı bildirdi.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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