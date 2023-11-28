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        Mersin'de tartıştığı kadını yaralayan şüpheli yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, tartıştığı kadını silah ve makasla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:41 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:53
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        Mersin'de tartıştığı kadını yaralayan şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, tartıştığı kadını silah ve makasla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre F.E. (38) alacaklı olduğu H.K'nin (49) Kargıpınarı Mahallesi'ndeki tekstil atölyesine gitti.

        İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.E, H.K'ye kurusıkı tabancayla ateş açtıktan sonra boğazından makasla yaralayarak kaçtı.

        İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, Erdemli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan F.E'yi, kısa sürede yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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