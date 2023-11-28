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        Mersin'de depremde hasar gören araçlarla "change" yaptıkları iddiasıyla 22 kişi yakalandı

        Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan araçları alarak, çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ve yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle sattıkları iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:16 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:16
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        Mersin'de depremde hasar gören araçlarla "change" yaptıkları iddiasıyla 22 kişi yakalandı
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        Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan araçları alarak, çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ve yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle sattıkları iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, depremlerde ağır hasar alan araçlarla, aynı marka, model ve renkteki çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ve yakalama kararı bulunan araçları temin edip, ağır hasarlı aracın motor ve şasi numaralarını söz konusu araçlara uyarladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu "change" yöntemiyle trafiğe çıkarılan araçların satılarak haksız kazanç elde edildiğini belirledi.

        Ekipler, operasyon kapsamında 22 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 6'sı çalıntı, 2'si depremde hasar gören, 5'i "change" edilmiş, 2'si gümrük kaçağı olmak üzere 15 araç ele geçirildi.

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