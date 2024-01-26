Mersin'de 6 motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı, hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte farklı adreslerden motosiklet çaldığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Adreslerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri D.T'yi operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

D.T'nin bir adresten motosiklet çalması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Bu arada, D.T'nin çaldığı 3 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.