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        AK Parti MKYK Üyesi Sever, Gülnar ilçesinde partililerle buluştu

        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Mersin'in Gülnar ilçesinde partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 21:24 Güncelleme: 25.01.2024 - 21:39
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        AK Parti MKYK Üyesi Sever, Gülnar ilçesinde partililerle buluştu
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        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Mersin'in Gülnar ilçesinde partililerle bir araya geldi.

        Sever, partisinin ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda saha çalışmaları kapsamında 3,5 ay önce başladıkları ilçe gezilerini tamamladıklarını belirtti.

        İkinci tur gezileri için yeniden sahalarda olduklarını ifade eden Sever, "Şimdi saha çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 13 ilçe belediyemizi seçimlerde kazanacağız." dedi.

        Toplantıya, partinin İl Başkan Yardımcısı Cevdet Bal, İlçe Başkanı Tevfik Kalemci ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

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