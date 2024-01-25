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        Mersin'de 10 katlı inşaatta güvenlik filesine düşen işçiyi itfaiye kurtardı

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, inşaat halindeki 10 katlı binada çalışırken güvenlik filesine düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:27 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:37
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        Mersin'de 10 katlı inşaatta güvenlik filesine düşen işçiyi itfaiye kurtardı
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, inşaat halindeki 10 katlı binada çalışırken güvenlik filesine düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kuzeykent Mahallesi 31112 Sokak'ta yapımına devam edilen binada çalışan işçi, henüz belirlenemeyen nedenle 4'üncü kattaki güvenlik filesine düştü.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güvenlik filesinden alınan işçi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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