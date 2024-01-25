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        Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:09 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:20
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        Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak Cumartesi günü Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor'a konuk olacak Hatayspor, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde taktik, şut ve hava topu çalışması yaptı.

        Basına kapalı antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

        Hatayspor, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçının hazıklıklarını tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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