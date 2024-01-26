Mersin Gülnar'a kar yağdı

Mersin'in Gülnar ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçede sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışın ardından ilçenin büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu öğrenildi.

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