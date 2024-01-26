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        Mersin Gülnar'a kar yağdı

        Mersin'in Gülnar ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:25
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        Mersin Gülnar'a kar yağdı
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        Mersin'in Gülnar ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

        İlçede sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışın ardından ilçenin büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

        Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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