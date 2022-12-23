"TALİMATIM OLMADI, SORUMLULUK ALANIMDA DEĞİL"

Olaydan önce odasına gelen Oğuzhan Ç. ile sahipsiz hayvanlar için mama talebini, Yusuf S. ile de fazla mesai isteğini konuştuğunu iddia eden Salim Serdar G., "Sanıklara meydandaki ağaca ilaç verilmesi yönünde herhangi bir talimatım olmadı. Ağaç benim sorumluluk alanımda değil" dedi.

SAVCININ ESASA İLİŞKİN MÜTALAASI

Tanıkların dinlenmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, ağaca matkapla açılan 9 delikten asit benzeri sıvı enjekte edildiğini, olayın ardından ağaçta kuruma meydana geldiğini belirtti.