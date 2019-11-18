Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemMeteoroloji'den son dakika hava durumu! Batı kıyısı için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den batı kıyısı için yağmur uyarısı

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli'nde yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü - HABERLER
GÜNDEMSabiha Gökçen'de seferler normale döndü
Son dakika... İzmir'de sevgili dehşeti! 2 ölü - HABERLER
GÜNDEMİzmir'de sevgili dehşeti! 2 ölü
Son dakika... Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMBursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
GÜNDEMErkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü, otomobilde ise silah bulundu
GÜNDEMDur ihtarına uymadı! Aracında saklamış
Adıyaman ve Kastamonu'da ölümlü kaza
GÜNDEMKazalar peş peşe geldi: Ölü ve yaralılar var
Yargıtay güzellik merkezlerini gidenleri yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı
GÜNDEMYargıtay'dan güzellik merkezi kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı mesajı
GÜNDEMErdoğan'dan, 'Yıldız Kenter' mesajı
4 aylık eşini boğduğu iddia edilen koca tutuklandı
GÜNDEM4 aylık eşini boğduğu iddia edilen koca tutuklandı
Son dakika... Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
GÜNDEMUzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X