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İtalya'nın moda başkenti Milano'daki moda haftası devam ediyor. 19-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Milano Moda Haftası'nda Prada, Moschino, Max Mara, Fendi gibi ünlü modeevlerini ağırladı. Hafta kapsamında en çok podyuma çıkan modellerden biri de Gigi Hadid oldu.