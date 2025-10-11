Milli maç canlı izle: Bulgaristan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında, Bulgaristan'a konuk oluyor. Bugüne kadar 643 mücadeleye çıkan ay-yıldızlılar, bu maçlardan 1'ini hükmen 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasının başlama saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Bulgaristan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte milli maç canlı izle ekranı...
Milli maç canlı izle ekranı... 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 3. puan için sahaya çıkıyor. Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başarırken, İspanya'ya ise 6-0 kaybetti. Aldığı 1 galibiyet 1 mağlubiyetle 3 puan toplayan ay-yıldızlılarda hedef, grup aşamasını ilk ikinin içinde tamalamak. Maç saati yaklaştıkça Bulgaristan - Türkiye mücadelesinin hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Bulgaristan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bulgaristan - Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te oynanacak
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Vasil Levski Ulusal Stadında oynanacak milli maç TV8 ekranlarından ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
Milli maç TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Aşağıdaki link üzerinden milli maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Kenan, Kerem
TEK EKSİK BARIŞ ALPER YILMAZ
Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.
Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek.