Milli maç canlı izle ekranı... 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 3. puan için sahaya çıkıyor. Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başarırken, İspanya'ya ise 6-0 kaybetti. Aldığı 1 galibiyet 1 mağlubiyetle 3 puan toplayan ay-yıldızlılarda hedef, grup aşamasını ilk ikinin içinde tamalamak. Maç saati yaklaştıkça Bulgaristan - Türkiye mücadelesinin hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Bulgaristan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...