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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi! KAAN özellikleri neler, kaçıncı nesil savaş uçağı, insansız mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi! KAAN özellikleri neler, kaçıncı nesil savaş uçağı?

        Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Milli Muharip Uçağı ilk uçuşunda 13 dakika havada kaldığı belirtildi. 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığı açıklanan Milli Muharip Uçak Kaan'dan ilk görüntüler paylaşıldı. Bu tarihi ana şahitlik edenler, "KAAN özellikleri neler, Milli Muharip Uçak KAAN kaçıncı nesil savaş uçağı?" Sorularına yanıt aradı. İşte Milli Muharip Uçak KAAN'ın özellikleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 20:19 Güncelleme: 21.02.2024 - 20:19
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        Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN tüm testlerini başarıyla tamamlayarak ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. ilk kez havalanan Milli Muharip Uçak KAAN 5. nesil savaş uçağı olma özelliğini taşımakta. Peki, "KAAN özellikleri neler, insanlı mı, insansız savaş uçağı mı?" İşte Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN hakkında tüm merak edilenler...

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        KAAN İLK UÇUŞ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

        KAAN, ilk kez havalandı ve uçuşu başarıyla tamamladı.

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        KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

        14 metre kanal açıklığına sahip olan KAAN'ın uzunluğu ise 21 metre.

        1.8 mach hıza ulaşabilen KAAN, 55 bin feet'e kadar yükselebiliyor.

        Düşük görünürlük ve kızılötesi iz özelliğiyle de dikkat çeken milli muharip uçağı, supercruise kabiliyetine de sahip.

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        Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen KAAN 14 metre kanat açıklığına ve 21 metre uzunluğa sahip. KAANın azami 1.8 mach yani saatte 2200 km hıza ulaşması hedefleniyor.

        Milli muharip uçağının Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinden 2030lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alması planlanıyor.

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        MİLLİ UÇAK KAAN KAÇINCI NESİL, İNSANLI MI İNSANSIZ MI?

        Milli Muharip Uçak Kaan 5. nesil insanlı bir savaş uçağıdır.

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        ÇOK ROLLÜ SAVAŞ UÇAĞI

        5inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor. TUSAŞın sitesinde yer alan bilgilere göre KAAN kokpit tasarımı, 5inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılıyor. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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