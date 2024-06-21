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        Haberler Spor Diğer Halter Milli para halterci Nazmiye Muratlıdan Dünya Kupasında 4 madalya - Diğer Haberleri

        Milli para halterci Nazmiye Muratlıdan Dünya Kupasında 4 madalya

        Milli para halterci Nazmiye Muratlı, Gürcistan'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda kadınlar 50 kiloda 112 kiloluk derecesiyle elit kategorisinde ve toplamda 2 gümüş, legent kategorisinde ise hem bireysel hem toplamda 2 altın madalya kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 23:51 Güncelleme: 21.06.2024 - 23:51
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        Nazmiye Muratlı'dan 4 madalya
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        Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te organize edilen Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcu Nazmiye Muratlı, 112 kiloluk derecesiyle elit kategorisinde ikinci olmayı başardı.

        Ay-yıldızlı sporcu legent kategorisinde ise hem bireysel hem toplamda 2 altın madalya kazandı.

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