Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Ocak 2018 : Sıralı tam liste sonuçları gelecek! Milli Piyango Yılbaşı 2019
31.12.2018 - 17:09 | Güncelleme:
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Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, milyonlarca vatandaş bu sonuçlara kilitlenmiş durumda! Tam 70 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. 31 Ocak 2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları Habertürk'te olacak. 2019 Yılbaşı çekiliş sonuçlarını anlık olarak sorgulanabilecek.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2019 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 yılbaşı özel çekilişinin Anıttepe binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı belirtilerek şöyle denildi:
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"70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır. Saat 15.00'den itibaren basın mensuplarımız çekilişimize katılarak görüntü alabilecekler. Yılbaşı özel çekilişimiz bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup çekilişimize tüm halkımız davetlidir."
Çekiliş TRT'den ve Milli Piyango'nun sitesinden canlı yayınlanacak.
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Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı.Milli Piyango İdaresinin Anıttepe'deki hizmet binası ile Sayıştayın Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirilen ve noter huzurunda yapılan gündüz bölümü çekilişlerini vatandaşlar da izleyebiliyor.
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1 milyon ve üzerindeki ikramiyeleri kazanan numaralar, saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.
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Milli Piyango'nun, 70 milyon lira tutarındaki büyük ikramiyesi ile amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-20.30'da yapılacak.
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Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 390 milyon 910 bin lira ikramiye dağıtılacak.
Bunun 70 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişle 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye sahibini bulacak.
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Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek çekiliş ile saptanması esasına dayanan şans oyununa Milli Piyango denir.
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