MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Edinilen bilgiye göre, Milli Piyango Online tarafından çekiliş saatleri ve takvimi duyuruldu. Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak ve Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak?