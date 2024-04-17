Milli Piyango Özel Çekilişi ne zaman? Milli Piyango Özel Çekilişi saati, bilet fiyatları ve çekiliş kuralları
Milli Piyango Özel Çekilişi 23 Nisan Salı günü yapılacak. Büyük ikramiyenin 80 milyon TL'yi bulduğu özel çekiliş için biletler satışa sunuldu. 23 Nisan Milli Piyango çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları olarak değişiyor. İşte, 23 Nisan 2024 Salı Milli Piyango Özel Çekilişi saati, bilet fiyatları ve çekiliş kuralları
Milli Piyango Özel Çekilişi tarihi, saati ve bilet fiyatları hakkında araştırmalar sürüyor. Oyunseverler arasında bilet fiyatlarını alanlar Milli Piyango Özel Çekilişi ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. 80 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 8 milyon TL olacak. İşte çekiliş hakkında detaylar…
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
23 Nisan Salı, saat 17.30’da gerçekleştirilecek çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
Her çekilişte olduğu gibi sonuçlara https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilecek.
MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango 23 Nisan biletleri satışa sunuldu.
MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN ÇEKİLİŞİ ÇEYREK BİLET FİYATI: 80 TL
MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN ÇEKİLİŞİ YARIM BİLET FİYATI: 160 TL
MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN ÇEKİLİŞİ TAM BİLET FİYATI: 320 TL
80 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 8 milyon TL olacak.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ KURALLARI
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır. Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunur. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekilir. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır. Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaşılabilir.