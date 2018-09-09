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Milli Piyango sonuçları - 9 Eylül: MPİ Milli Piyango bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan 9 Eylül Milli Piyango çekilişi az önce gerçekleşti. Heyecanla beklenen 9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları, MPİ'nin resmi internet sitesinden yayımlandı. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama sayfası...

09.09.2018 - 19:17 | Güncelleme:

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. 9 Eylül tarihinde yapılan çekiliş için biletler satıldı. Bilet alan vatandaşlar sonuçların açıklanmasını heyecan içerisinde beklemeye başladı. Ve nihayet sonuçlar açıklandı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 9 Eylül Milli Piyango Çekilişi, MPİ'nin Ankara Kızılay'daki çekiliş merkezinde noter huzurunda yapıldı. Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından Milli Piyango İdaresi MPİ'nin resmi internet sitesinden yayımlandı. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları - 9 Eylül...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - 9 EYLÜL

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: İSTANBUL-MERKEZ 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 
056424

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 
457840
20000 TL ikramiye kazanan numaralar 
391818
10000 TL ikramiye kazanan numaralar 
033784 434575
5000 TL ikramiye kazanan numaralar 
223337 255006 371861
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 
25899 38287 43243 53555 53652 71976
75305 81622 86693 91539
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 
0614 0927 1152 1531 3341 3413
3861 5226 7051 8854
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 
236 305 320 403 512 570
779 873 952 993
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 
12 13 16 30 48 50
71 75
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 
4 6
 
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

006424 016424 026424 036424 046424 050424 
051424 052424 053424 054424 055424 056024
056124 056224 056324 056404 056414 056420
056421 056422 056423 056425 056426 056427
056428 056429 056434 056444 056454 056464
056474 056484 056494 056524 056624 056724
056824 056924 057424 058424 059424 066424
076424 086424 096424 156424 256424 356424
456424

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