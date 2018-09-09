Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. 9 Eylül tarihinde yapılan çekiliş için biletler satıldı. Bilet alan vatandaşlar sonuçların açıklanmasını heyecan içerisinde beklemeye başladı. Ve nihayet sonuçlar açıklandı.



Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 9 Eylül Milli Piyango Çekilişi, MPİ'nin Ankara Kızılay'daki çekiliş merkezinde noter huzurunda yapıldı. Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından Milli Piyango İdaresi MPİ'nin resmi internet sitesinden yayımlandı. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları - 9 Eylül...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - 9 EYLÜL

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: İSTANBUL-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

056424

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

457840

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

391818

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

033784 434575

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

223337 255006 371861

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

25899 38287 43243 53555 53652 71976

75305 81622 86693 91539

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0614 0927 1152 1531 3341 3413

3861 5226 7051 8854

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

236 305 320 403 512 570

779 873 952 993

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

12 13 16 30 48 50

71 75

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



006424 016424 026424 036424 046424 050424

051424 052424 053424 054424 055424 056024

056124 056224 056324 056404 056414 056420

056421 056422 056423 056425 056426 056427

056428 056429 056434 056444 056454 056464

056474 056484 056494 056524 056624 056724

056824 056924 057424 058424 059424 066424

076424 086424 096424 156424 256424 356424

456424

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