Milli Piyango Yılbaşı bileti fiyatları ne kadar, çeyrek - yarım - tam biletler kaç TL? 2024 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?
Yeni yılın son günlerinin yaşanmasıyla birlikte şans oyunu seven kişilerin gündeminde Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi yer aldı. Konuyla ilgili araştırılan: "Milli Piyango Yılbaşı bileti fiyatları ne kadar, çeyrek - yarım - tam biletler kaç TL? 2024 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine artık sayılı günler kaldı. Aralık ayına girilmesiyle beraber "Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar?" sorusu araştırması sıklaştı. Konuyla ilgili araştırılan soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL BİLETİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATI NE KADAR?
Çeyrek: 100 TL
Yarım: 200 TL
Tam: 400 TL olarak belirlendi.
YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.
31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU