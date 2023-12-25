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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? 2024 Milli Piyango yılbaşı biletleri nereden alınır?

        Milli Piyango yılbaşı bilet satışları başladı! 2024 Milli Piyango yılbaşı biletleri satış yerleri

        Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık Pazar akşamı saat 18:30 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek yılbaşı çekilişinin ardından 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam 400 TL olarak satışa sunulan yılbaşı çekiliş biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden satın alınabilecek. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı biletleri satış tarihine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 09:53 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:53
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        Milli Piyango yılbaşı bilet satış tarihi yılbaşına kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ikramiyenin dağıtılacağı yılbaşı akşamında 400 milyon liralık büyük ödülün sahibi belirlenecek. Çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam bilet fiyatı ise 400 TL olarak belirlenirken gözler "2024 Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı biletleri satış tarihi...

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2023 itibarıyla satışa sunuldu.

        BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU!

        Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

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        BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

        2 MİLYAR 355 MİLYON 650 TL İKRAMİYE!

        400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

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        YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

        Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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