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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 8 bin TL kazanan numaralar: 2024 Milli Piyango 8 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 bin TL kazanan numaralar açıklandı!

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 8 bin TL kazandıran numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 8 bin TL kazandıran numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 02:20 Güncelleme: 01.01.2024 - 02:20
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        1

        Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 8 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 8 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 8 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...

        2

        MİLLİ PİYANGO 8 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

        65753

        096648

        739479

        862806

        311352

        092650

        785199

        076655

        556952

        516329

        182947

        871078

        572727

        186505

        138290

        216636

        011199

        690985

        627870

        109639

        417699

        764294

        480799

        984051

        693550

        429354

        280448

        110056

        3

        611720

        589865

        368105

        076361

        112388

        828838

        352133

        152891

        520923

        4

        811890

        833301

        452686

        778656

        572972

        668449

        304311

        364618

        100728

        541313

        007418

        251955

        970191

        807403

        5

        MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ MİLYON TL?

        Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

        İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
        1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
        2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
        10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
        20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
        30 ₺750.000 ₺22.500.000
        10 ₺10.000 ₺100.000
        80 ₺75.000 ₺6.000.000
        100 ₺30.000 ₺3.000.000
        170 ₺15.000 ₺2.550.000
        800 ₺8.000 ₺6.400.000
        6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
        40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
        200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
        700.000 ₺800 ₺560.000.000
        2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
        63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
        Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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