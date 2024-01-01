Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar hangileri?
31 Aralık 2023 gecesi gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı çekilişinin bu seneki büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak açıklanmıştı. Çekilişe katılan birçok vatandaş bu zamana kadar Milli Piyango'da en çok çıkan numaraları araştırıyor. İşte, şimdiye dek Milli Piyango'da en fazla ve en az çıkan numaralar...
Yılbaşı zamanlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Milli Piyango çekilişi bu sene de yapılacak. Tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek biletin 100 TL olduğu Milli Piyango'da dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Peki, Milli Pyango'dan en çok ve en az çıkan numaralar hangileri? İşte, detaylar...
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR
3 rakamı 3 kez çıktı
2 rakamı 10 kez çıktı
1 rakamı 9 kez çıktı
7 rakamı 9 kez çıktı
4 rakamı 7 kez çıktı
5 rakamı 7 kez çıktı
6 rakamı 7 kez çıktı
MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR
2021 yılında - 9876066
2020 yılında - 9884757
2019 yılında - 1358490
2018 yılında - 9794035
2017 yılında - 2796288
2016 yılında - 0556013