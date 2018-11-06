Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ve askeri yetkililerle görüştü. Görüşmelerde, Türkiye'nin Sudan’da kurmayı planladığı askeri eğitim merkezleri de ele alındı.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Hartum'daki uluslararası havalimanında, Sudanlı yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu tarafından karşılandı.

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Sudan Savunma Bakanlığını ziyaret eden Akar, burada Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf tarafından askeri törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Akar, daha sonra Sudanlı mevkidaşı ve Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kemal Abdulmaruf el-Mahi Beşir ile görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

Bakan Akar, Savunma Bakanlığındaki görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçerek, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile bir araya geldi.

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