Minibüs alev topuna dönmüş 4 kişi ölmüştü! Sürücü kazayı anlattı!
Adana'da, uçuruma düşen minibüste hayatını kaybeden 4 tarım işçisi, memleketleri Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yan yana toprağa verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü 28 yaşındaki Mustafa Akfırat ise tutuklandı. İşte Akfırat'ın ifadesi...
Adana'da kaza, önceki gün sabaha karşı Karaisalı ilçesine bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.
SÜRÜCÜ NAVİGASYON İLE İLERLEMEYE BAŞLADI
DHA'da yer alan habere göre Mardin’den Manisa’nın Salihli ilçesine gitmek üzere yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü Mustafa Akfırat (28), Adana kent merkezine ulaştıktan sonra Kızıldağ Yaylası yolu üzerinden Pozantı'ya çıkmak için navigasyonla ilerlemeye başladı.
MİNİBÜSE YAKIT KONULDU
Sert virajların olduğu yolda minibüsün yakıtı azalınca, mahallede yardım istenen kişi aracılığıyla yakıt takviyesi yapıldı.
YOKUŞ AŞAĞI GİDERKEN KONTROLDEN ÇIKTI
Vitesinin boşta olduğu belirtilen minibüs, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma düşüp yanmaya başladı.
ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
4 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI
Kazada, Zozan Sakin (18), Bünyamin Çakıl (6), Zeynettin Çakıl (20) ve Serkan Çakıl (13) hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişi ise hastanede tedaviye alındı.
"LASTİKLERDEN ALEV ÇIKTI" İDDİASI
Kazadan yaralı kurtulan işçiler, araç kontrolden çıkmadan önce lastiklerden alev çıktığını öne sürdü.
SÜRÜCÜ, FRENİN TUTMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü Mustafa Akfırat, ilk ifadesinde frenin tutmadığını, minibüsün arkasındaki römork nedeniyle aracın kontrolden çıktığını öne sürdü. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Akfırat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CENAZELER, MARDİN’E GETİRİLDİ
Adana’daki otopsi işlemlerinin ardından ölen 4 kişinin cenazeleri, sabah saatlerinde memleketleri Kızıltepe ilçesine getirildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Cenazeler, Akdoğan yolu üzerinde bulunan Fırat Mahallesi Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Yaralıların tedavilerinin ve kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.