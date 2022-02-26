Miray Daner-Oğulcan Engin çifti: Acelemiz var!

"Acelemiz var!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oğulcan Engin ve Miray Daner, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Restorandan el ele ayrılan ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Çift, "Acelemiz var, kusura bakmayın." diyerek, hızla kendilerini bekleyen araçlarına yöneldi.

"EVLİLİK YOK!"

Sevgilisi Oğulcan Engin ile nikah masasına oturacakları konuşulan ünlü oyuncu, daha önce, "Öyle bir şey yok. 'Yazın evlilik' haberleri yalan." açıklamasını yapmıştı.