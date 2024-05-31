Misafirleriniz için enfes bir tatlı: Krem karamel nasıl yapılır?
Misafirlerinizi büyüleyecek bir tatlı arıyorsanız, krem karamel tam size göre! İpeksi dokusu ve karamelin eşsiz lezzetiyle sofralarınızın vazgeçilmezi olacak bu tatlıyı kolayca yapabilirsiniz. İşte tarifin detayları!
Akşam yemeği davetlerinizde misafirlerinizi şaşırtacak bir tatlı sunmaya ne dersiniz? Zarif sunumu ve nefis tadıyla krem karamel, tatlı menünüzde fark yaratacak. İşte, detaylar!
KREM KARAMEL MALZEMELERİ
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
8 yumurta sarısı
1 portakal kabuğu rendesi
1 paket vanilya
KARAMEL SOSU:
1 çay bardağı toz şeker
HAZIRLANIŞI
İlk olarak karameli hazırlamak için, şeker ve suyu küçük bir tavaya koyun. Tavayı büyük ocak gözüne yerleştirin ve yüksek ateşte şeker suyu emip koyulaşıncaya kadar pişirin. Karamelin rengi koyulaştıkça dikkatli olun, çünkü karamel hızla yanabilir. Karameli fark eder etmez ocaktan alın.
Hazırladığınız karameli hemen kapların içine dökün, çünkü soğudukça karamel katılaşır ve dökmek zorlaşır.
Ayrı bir kapta oda sıcaklığında yumurta sarılarını iyice çırpın. Sütü ve şekeri kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Ardından çırpılmış yumurta sarıları, portakal kabuğu rendesi ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırın.
Hazırladığınız karışımı karamel dökülmüş kaplara paylaştırın.
Fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtmaya başlayın. Aynı anda ocakta su kaynatın.
Karamel dökülmüş kapları fırın kabına yerleştirin. Sıcak suyu fırın kabına dökün, suyun kapların yarısına kadar geldiğinden emin olun.
Fırına yerleştirin ve tatlıların üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.
Kapları fırından çıkarın ve ılınmalarını bekleyin. Ardından buzdolabına kaldırın ve soğutun. Afiyet olsun!